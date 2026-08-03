Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что в этом сезоне московский «Спартак» будет одним из главных претендентов на победу в чемпионате России.

Вячеслав Колосков globallookpress.com

«Всё остаётся так же, как и в прошлом году. "Зенит", "Краснодар" и "Спартак" — вот три явных фаворита в борьбе за чемпионство. Немного удивляет "Динамо" своей блёклой игрой. Результаты "Локомотива" предсказуемы, потому что они потеряли многое. ЦСКА, скорее всего, будет четвёртым или ниже», — сказал Колосков «Чемпионату».

После двух проведённых туров «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» Мх лидируют с 6 очками.