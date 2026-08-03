Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин прокомментировал победу в матче против «Шинника» (3:0).

Вадим Гаранин globallookpress.com

«Разбирали соперника, готовились к этой игре. Не всё сегодня получалось. Иногда отдавали инициативу сопернику в тех моментах, в которых не хотелось бы её отдавать. Хорошо, что вновь порадовали болельщиков результатом. Взяли важные три очка. Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице. Безусловно, есть моменты, которые мы будем пытаться улучшать, чтобы выглядеть ещё более цельно, более надёжно и более солидно.

Первый "сухой" матч? Не сыпьте соль на рану (улыбается). Мы не хотим пропускать голы. Нам хотелось сыграть "на ноль". Это очень важно. Те голы, которые мы пропустили в предыдущих матчах, связаны с нашими недоработками в плане структуры. Мы разбирали все эти ситуации и очень рады, что сегодня выиграли всухую», — цитирует Гаранина клубная пресс-служба.

Напомним, что в активе «Нижнего Новгорода» стало 12 очков из 12 возможных. Команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.