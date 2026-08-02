Матч 2-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» состоится 2 августа в 20:30 по мск. Далее в тексте расскажем, где смотреть футбол.

«Ахмат» в прошлом туре отобрал очки у «Локомотива», добыв ничью 1:1. Теперь грозненцы примут другой московский коллектив, который им в прошлом сезоне так и не удалось обыграть.

«Спартак» после первого тура имеет 3 очка, поскольку разгромил чемпиона ФНЛ «Родину» со счетом 3:0. Для «красно-белых» это была уже вторая игра в новом сезоне. Ранее подопечные Карседо проиграли «Зениту» в матче за Суперкубок России.

В случае победы сегодня «Спартак» оформит третью викторию подряд в очных матчах против «Ахмата».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом, котировки составляют 4.00 и 1.98 соответственно, на ничью можно поставить за 3.65.

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на матч с коэффициентом 1.95.

Искусственный интеллект поставил на победу «Спартака» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Локомотив» — «Ахмат» в подробном онлайн-репортаже.