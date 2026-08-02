Нападающий «Факела» Алексей Сутормин отреагировал на поражение в матче с «Краснодаром» (2:3).

Алексей Сутормин globallookpress.com

«Обидно, что проиграли. Когда счёт стал 2:3, у нас были подходы, могли увезти очко, но не получилось. Надо разобраться и понять, что нам по силам играть даже с таким соперником, как "Краснодар". Можно сказать, что они бросили играть, но мы отыграли два мяча. Надо обратить на это внимание и двигаться в этом направлении», — цитирует Сутормина «Чемпионат».

Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.