Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался перед началом матча со «Спартаком» во 2-м туре РПЛ.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«"Спартак" по сравнению с прошлым сезоном стал более стабилен. У них командная скорость. Неслучайно эта команда выиграла Кубок России. У "Спартака" всё в пакете: есть индивидуальные качества и игра.

Удивляться касательно нашей схемы нечему. Ибишев у нас и опорника может играть.

Что касается отсутствия Садулаева, есть конкретный матч, состояние отдельного игрока и тактика команды. В предстоящем матче нам нужно сыграть достойно и одержать победу», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.