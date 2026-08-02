«Зенит» захватил лидерство в таблице РПЛ с 6 очками. «Оренбург» (3) — пока 9-й.

Также по голевой передачи на свой счет записали бразильцы Педро и Джон Джон.

Главным героем встречи стал полузащитник Максим Глушенков , оформивший хет-трик. Он забивал на 6-й, 58-й и 66-й минутах.

Во втором туре российской Премьер-лиги «Оренбург» дома крупно уступил прошлогоднему чемпиону «Зениту» со счетом 0:3.

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