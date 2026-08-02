Во втором туре российской Премьер-лиги «Оренбург» дома крупно уступил прошлогоднему чемпиону «Зениту» со счетом 0:3.
Главным героем встречи стал полузащитник Максим Глушенков, оформивший хет-трик. Он забивал на 6-й, 58-й и 66-й минутах.
Также по голевой передачи на свой счет записали бразильцы Педро и Джон Джон.
Результат матча
ОренбургОренбург0:3ЗенитСанкт-Петербург
Оренбург: Максим Сивис, Джон Паласиос, Данила Ведерников, Евгений Болотов, Дмитрий Рыбчинский, Дамиан Пуэбла, Rudakov, Tataev, Kul, Kasadzhikov, Guzina
Зенит: Денис Адамов, Игорь Дивеев, Нино (Кевин Андраде 70'), Роман Вега, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Педриньо (Фелипе Аугусто 84'), Джон Джон (Луис Энрике 69'), Максим Глушенков, Александр Соболев
«Зенит» захватил лидерство в таблице РПЛ с 6 очками. «Оренбург» (3) — пока 9-й.