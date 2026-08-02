Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Факела» (3:2) во 2-м туре РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Эта игра должна стать для нас большим уроком — в России невозможно никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. Если счет 3:0, значит, надо все делать, чтобы счет стал 4:0. И большие проблемы были в концовке. Повторюсь, нужно сделать правильные выводы, и главное, что сегодня выиграли.

Замены? Наверное, в этом есть проблема. Когда я иду на определенный риск и выпускаю ребят, которые на скамейке, к семидесятой минуте, чтобы они поиграли, получили практику, то я рассчитываю получить взамен, чтобы мы еще сделали шаг вперед: в качестве, в энергии, в агрессии. А это не получилось сделать. Соперник поменял схему, и была расслабленность такая, с которой невозможно играть», — цитирует Мусаева « Спорт-Экспресс ».

Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.