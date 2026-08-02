Ранее к игроку «Наполи» проявляли интерес турецкий «Фенербахче» и «Бешикташ». Всего в прошлом сезоне Лукаку сыграл 7 матчей и забил один мяч, пропустив большую часть матчей из‑за травмы. Сейчас его оценивают в 6 млн евро.

Известно, что сейчас американский клуб договаривается об условиях личного контракта с 33‑летним бельгийцем.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, им сейчас активно интересуется «Атланта Юнайтед» , в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в американской МЛС.

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