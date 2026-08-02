Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в американской МЛС.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, им сейчас активно интересуется «Атланта Юнайтед», в составе которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Известно, что сейчас американский клуб договаривается об условиях личного контракта с 33‑летним бельгийцем.
Ранее к игроку «Наполи» проявляли интерес турецкий «Фенербахче» и «Бешикташ». Всего в прошлом сезоне Лукаку сыграл 7 матчей и забил один мяч, пропустив большую часть матчей из‑за травмы. Сейчас его оценивают в 6 млн евро.