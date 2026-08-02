Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о победе в матче против «Факела» (3:2).

Никита Кривцов globallookpress.com

«Концовка? Видимо, что‑то пошло не по плану, немного расслабились. Вели 3:0, игра была под нашим контролем, но пропустили один мяч, потом второй — уже запереживали, что можем упустить победу. Думаю, что была потеря концентрации.

Без партнеров я бы не забивал, у нас хороший коллектив, поэтому такая результативность», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.