Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над воронежским «Факелом» в рамках 2-го тура РПЛ со счетом 3:2.

Станислав Агкацев
Станислав Агкацев globallookpress.com

«Быки» обеспечили себе комфортное преимущество еще в первом тайме. Уже на 4-й минуте защитник «Краснодара» Жубал открыл счет, а на 27-й минуте полузащитник Никита Кривцов удвоил превосходство своей команды.

В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, гости получили право на пенальти за удар локтем в штрафной площади, однако удар нападающего «Факела» Акселя Гнапи хладнокровно отразил голкипер Станислав Агкацев. На 59-й минуте Кривцов оформил дубль, сделав счет разгромным. Концовка поединка осталась за воронежцами: на 85-й минуте Максим Турищев отыграл один мяч, а спустя три минуты Белайди Пуси сократил отставание до минимума.

Результат матча

КраснодарКраснодарКраснодар3:2ФакелФакелВоронеж
1:0 Жубал 4' 1:1 Максим Турищев 85' 1:2 Алексей Сутормин 88'
Краснодар:  Станислав Агкацев,  Илья Вахания,  Витор Тормена,  Жубал (Диего Силва 72'),  Лукас Оласа,  Александр Черников,  Дуглас Аугусто,  Кристиан (Кевин Ленини 61'),  Никита Кривцов,  Жуан Баши,  Дмитрий Воробьёв
Факел:  Даниил Фролкин,  Дарко Тодорович,  Альберт Габараев,  Игорь Юрганов,  Юрий Журавлёв,  Бутта Магомедов,  Равиль Нетфуллин,  Вячеслав Якимов,  Ильнур Альшин,  Аксель Гнапи,  Giorgobiani
Жёлтые карточки:  Жубал 50' (Краснодар),  Даниил Павлович Уткин 90+1' (Краснодар),  Жуан Баши 90+6' (Краснодар)

Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.