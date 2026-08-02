Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над воронежским «Факелом» в рамках 2-го тура РПЛ со счетом 3:2.
«Быки» обеспечили себе комфортное преимущество еще в первом тайме. Уже на 4-й минуте защитник «Краснодара» Жубал открыл счет, а на 27-й минуте полузащитник Никита Кривцов удвоил превосходство своей команды.
В начале второй половины встречи, на 51-й минуте, гости получили право на пенальти за удар локтем в штрафной площади, однако удар нападающего «Факела» Акселя Гнапи хладнокровно отразил голкипер Станислав Агкацев. На 59-й минуте Кривцов оформил дубль, сделав счет разгромным. Концовка поединка осталась за воронежцами: на 85-й минуте Максим Турищев отыграл один мяч, а спустя три минуты Белайди Пуси сократил отставание до минимума.
Результат матча
Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.