Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев озвучил проблему бело-голубых. По его мнению, у команды хромает реализация голевых моментов.

Андрей Кобелев globallookpress.com

Ранее «Динамо» во втором туре РПЛ в гостях уступило «Балтике» со счетом 1:2.

«Главная проблема "Динамо" — это реализация, команда просто не забивает свои моменты. Мне кажется, что футболисты стали какими‑то медленными. Да, много ударов по воротам, но мяч не идет в ворота. Начало чемпионата — это особая стадия сезона. Если ты в первых нескольких матчах выиграешь, тебе где‑то повезет — это одно настроение. А если у тебя совсем ничего не получается — это может сыграть с командой злую шутку.

"Динамо" в первом тайме что с "Крыльями", что с "Балтикой" уверенно смотрелось и имело моменты. Если бы Артур забил, то игра могла по‑другому пойти, но это всё уже отговорки», — сказал Кобелев «Матч ТВ».

После двух туров динамовцы набрали лишь одно очко.