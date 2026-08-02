«Интер Майами» не смог удержать победный счёт в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС против «Коламбус Крю», завершив встречу вничью — 2:2.
Хозяева открыли счёт уже на 16-й минуте усилиями Луиса Суареса. Однако на 34-й минуте полузащитник «Интер Майами» Каземиро срезал мяч в собственные ворота, позволив гостям восстановить равновесие. Незадолго до перерыва команда из Флориды вновь вышла вперёд: Ноа Аллен после передачи Суареса отправил мяч в сетку на пятой компенсированной минуте первого тайма.
Во второй половине встречи на поле впервые после ЧМ-2026 появился Лионель Месси.
Несмотря на преимущество, «Интер Майами» не сумел довести дело до победы. На 84-й минуте полузащитник «Коламбуса» Браис Мендес сравнял счёт, установив окончательный результат — 2:2.
После 18 матчей «Интер Майами» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.
«Коламбус Крю», набравший 20 баллов в 18 встречах, располагается на 11-й позиции.