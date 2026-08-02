«Интер Майами» не смог удержать победный счёт в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС против «Коламбус Крю», завершив встречу вничью — 2:2.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

Хозяева открыли счёт уже на 16-й минуте усилиями Луиса Суареса. Однако на 34-й минуте полузащитник «Интер Майами» Каземиро срезал мяч в собственные ворота, позволив гостям восстановить равновесие. Незадолго до перерыва команда из Флориды вновь вышла вперёд: Ноа Аллен после передачи Суареса отправил мяч в сетку на пятой компенсированной минуте первого тайма.

Во второй половине встречи на поле впервые после ЧМ-2026 появился Лионель Месси.

Несмотря на преимущество, «Интер Майами» не сумел довести дело до победы. На 84-й минуте полузащитник «Коламбуса» Браис Мендес сравнял счёт, установив окончательный результат — 2:2.

После 18 матчей «Интер Майами» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

«Коламбус Крю», набравший 20 баллов в 18 встречах, располагается на 11-й позиции.

Результат матча

Интер МайамиМайамиИнтер Майами2:2Коламбус КрюКоламбус КрюКоламбус
1:0 Луис Суарес 16' 2:0 Ноа Аллен 45+7' 2:1 Брайс Мендес 84'
Интер Майами:  Рокко Риос Ново,  Факундо Мура (Давид Айяла 75'),  Микаэл,  Ноа Аллен,  Янник Брайт (Дэвид Очоа 75'),  Родриго Де Пауль,  Каземиро,  Луис Суарес,  Fricio Caicedo,  Daniel Pinter (Лионель Месси 53'),  Mateo Silvetti (Preston Plambeck 86')
Коламбус Крю:  Патрик Шулти,  Руди Камачо,  Стивен Морейра,  Mohamed Farsi,  Даниэль Газдаг (Брайс Мендес 62'),  Андре Гомеш,  Дилан Шамбос (Sekou Tidiany Bangoura 61'),  Taha Habroune,  Шон Зауадзки,  Джамал Тьяре (Брукс Леннон 86'),  Hugo Picard (Lautaro Giaccone 72')
Жёлтые карточки:  Каземиро 82'  —  Sekou Tidiany Bangoura 74'