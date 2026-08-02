«Интер Майами» не смог удержать победный счёт в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС против «Коламбус Крю», завершив встречу вничью — 2:2.

Лионель Месси globallookpress.com

Хозяева открыли счёт уже на 16-й минуте усилиями Луиса Суареса. Однако на 34-й минуте полузащитник «Интер Майами» Каземиро срезал мяч в собственные ворота, позволив гостям восстановить равновесие. Незадолго до перерыва команда из Флориды вновь вышла вперёд: Ноа Аллен после передачи Суареса отправил мяч в сетку на пятой компенсированной минуте первого тайма.

Во второй половине встречи на поле впервые после ЧМ-2026 появился Лионель Месси.

Несмотря на преимущество, «Интер Майами» не сумел довести дело до победы. На 84-й минуте полузащитник «Коламбуса» Браис Мендес сравнял счёт, установив окончательный результат — 2:2.

После 18 матчей «Интер Майами» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

«Коламбус Крю», набравший 20 баллов в 18 встречах, располагается на 11-й позиции.

Результат матча Интер Майами Майами 2:2 Коламбус Крю Коламбус 1:0 Луис Суарес 16' 2:0 Ноа Аллен 45+7' 2:1 Брайс Мендес 84' Интер Майами: Рокко Риос Ново, Факундо Мура ( Давид Айяла 75' ), Микаэл, Ноа Аллен, Янник Брайт ( Дэвид Очоа 75' ), Родриго Де Пауль, Каземиро, Луис Суарес, Fricio Caicedo, Daniel Pinter ( Лионель Месси 53' ), Mateo Silvetti ( Preston Plambeck 86' ) Коламбус Крю: Патрик Шулти, Руди Камачо, Стивен Морейра, Mohamed Farsi, Даниэль Газдаг ( Брайс Мендес 62' ), Андре Гомеш, Дилан Шамбос ( Sekou Tidiany Bangoura 61' ), Taha Habroune, Шон Зауадзки, Джамал Тьяре ( Брукс Леннон 86' ), Hugo Picard ( Lautaro Giaccone 72' ) Жёлтые карточки: Каземиро 82' — Sekou Tidiany Bangoura 74'