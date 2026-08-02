Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о победе в матче против «Ахмата» (2:1).

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Провели хороший матч: соперник тяжелый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.

Гол? Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принес победу команде.

Идем от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче», — приводит слова Барко « Матч ТВ ».

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 1 баллом идет 12-м.