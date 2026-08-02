В матче 2-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» со счетом 2:1.
Счет в этой игре был открыт на 5-й минуте встречи благодаря точному удару Эгаша Касинтуры с пенальти.
Москвичи смогли отыграться на 39-й минуте. Забитым мячом отметился Кристофер Ву, которому ассистировал Маркиньос.
Судьба встречи решилась на 90+1-й минуте, когда Эсекьель Барко принес победу «Спартаку» ударом со штрафного.
Отметим, что с 76-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Эгаша Касинтуры.
Результат матча
АхматГрозный1:2СпартакМосква
Ахмат: Гиорги Шелия, Денис Адамов, Турпал-Али Ибишев, Клисман Цаке, Мирослав Богосавац, Исмаэл Силва, Жулио Ромау, Максим Самородов, Касинтура, Георгий Мелкадзе, Ndong
Спартак: Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Маркос Маркиньос, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Martins, Maksimenko, Denisov, Wooh
Благодаря этой победе «Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 1 баллом идет 12-м.