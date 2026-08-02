Благодаря этой победе «Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 1 баллом идет 12-м.

Отметим, что с 76-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Эгаша Касинтуры.

Судьба встречи решилась на 90+1-й минуте, когда Эсекьель Барко принес победу «Спартаку» ударом со штрафного.

Счет в этой игре был открыт на 5-й минуте встречи благодаря точному удару Эгаша Касинтуры с пенальти.

В матче 2-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» со счетом 2:1.

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