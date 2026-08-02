В матче 2-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» со счетом 2:1.

Эсекьель Барко
Эсекьель Барко globallookpress.com

Счет в этой игре был открыт на 5-й минуте встречи благодаря точному удару Эгаша Касинтуры с пенальти.

Москвичи смогли отыграться на 39-й минуте. Забитым мячом отметился Кристофер Ву, которому ассистировал Маркиньос.

Судьба встречи решилась на 90+1-й минуте, когда Эсекьель Барко принес победу «Спартаку» ударом со штрафного.

Отметим, что с 76-й минуты «Ахмат» играл в меньшинстве из-за удаления Эгаша Касинтуры.

Результат матча

АхматГрозныйАхмат1:2СпартакСпартакМосква
Ахмат:  Гиорги Шелия,  Денис Адамов,  Турпал-Али Ибишев,  Клисман Цаке,  Мирослав Богосавац,  Исмаэл Силва,  Жулио Ромау,  Максим Самородов,  Касинтура,  Георгий Мелкадзе,  Ndong
Спартак:  Срджан Бабич,  Руслан Литвинов,  Маркос Маркиньос,  Роман Зобнин,  Наиль Умяров,  Эсекьель Барко,  Пабло Солари,  Martins,  Maksimenko,  Denisov,  Wooh

Благодаря этой победе «Спартак» набрал 6 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 1 баллом идет 12-м.