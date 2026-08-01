Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз прокомментировал ничейный результат в матче второго тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Доминик Ороз globallookpress.com

«Я считаю, что мы провели хороший матч. Мы хорошо начали и здорово играли в конце, но, возможно, у ЦСКА было преимущество в середине. Мы могли сегодня победить, у нас было много моментов, но нам не хватало реализации», — цитирует Ороза ТАСС.

Самарцы набрали два очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «Крылья» сыграют дома против «Балтики» 8 августа.