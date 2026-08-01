«Манчестер Юнайтед» вырвал волевую победу у «Атлетико»
18:05
Английский «Манчестер Юнайтед» нанес поражение мадридскому «Атлетико» в предсезонном товарищеском поединке со счетом 2:1.
Испанский клуб сумел оформить быстрый гол: уже на 5-й минуте встречи полузащитник Арнау Ортис точным ударом вывел «матрасников» вперед. Отыграться «красным дьяволам» удалось только после перерыва. На 53-й минуте нападающий Брайан Мбемо восстановил равновесие на табло, хладнокровно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 74-й минуте Мбемо оформил дубль, забив с игры, и принес английскому коллективу итоговую победу.
Свой первый официальный матч в рамках нового розыгрыша АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 22 августа на своем поле против новичка элиты — «Халл Сити». В свою очередь, «Атлетико» в стартовом туре испанской Ла Лиги примет в родных стенах «Малагу» в среду, 19 августа.