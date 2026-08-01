Английский «Манчестер Юнайтед» нанес поражение мадридскому «Атлетико» в предсезонном товарищеском поединке со счетом 2:1.

Брайан Мбемо globallookpress.com

Испанский клуб сумел оформить быстрый гол: уже на 5-й минуте встречи полузащитник Арнау Ортис точным ударом вывел «матрасников» вперед. Отыграться «красным дьяволам» удалось только после перерыва. На 53-й минуте нападающий Брайан Мбемо восстановил равновесие на табло, хладнокровно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 74-й минуте Мбемо оформил дубль, забив с игры, и принес английскому коллективу итоговую победу.

Результат матча Манчестер Юнайтед Манчестер 2:1 Атлетико Мадрид 0:1 Arnau Ortiz 5' 1:1 Брайан Мбемо 53' пен. 2:1 Брайан Мбемо 74' Манчестер Юнайтед: Том Хитон, Лени Йоро, Гарри Магуайр ( Гарри Амасс 73' ), Эйден Хевен, Люк Шоу ( Daniel Armer 73' ), Патрик Доргу ( Джошуа Зиркзее 73' ), Андрей Сантос ( Jim Thwaites 82' ), Мэйсон Маунт, Амад Диалло ( Jack Fletcher 46' ), Брайан Мбемо ( JJ Gabriel 82' ), Shea Lacey ( Ethan Williams 73' ) Атлетико: Ян Облак ( Родриго Мендоса 46' ), Маттео Руджери ( Sergio Esteban 61' ), Давид Ганцко ( Арнау Сола 61' ), Робен Ле Норман ( Хосе Хименес 46' ), Коке ( Сальвадор Эскивель 46' ), Обед Варгас ( Мортен Юльманн 46' ), Адемола Лукман ( Javier Bonar 61' ), Карлос Мартин ( Iker Luque 61' ), Arnau Ortiz ( Тома Лемар 61' ), Jorge Castillo ( Daniel Martinez 61' ), Jorge Dominguez ( Romeo Hueso 61' ) Жёлтая карточка: Эйден Хевен 50' (Манчестер Юнайтед)

Свой первый официальный матч в рамках нового розыгрыша АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 22 августа на своем поле против новичка элиты — «Халл Сити». В свою очередь, «Атлетико» в стартовом туре испанской Ла Лиги примет в родных стенах «Малагу» в среду, 19 августа.