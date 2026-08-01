Английский «Манчестер Юнайтед» нанес поражение мадридскому «Атлетико» в предсезонном товарищеском поединке со счетом 2:1.

Брайан Мбемо
Брайан Мбемо globallookpress.com

Испанский клуб сумел оформить быстрый гол: уже на 5-й минуте встречи полузащитник Арнау Ортис точным ударом вывел «матрасников» вперед. Отыграться «красным дьяволам» удалось только после перерыва. На 53-й минуте нападающий Брайан Мбемо восстановил равновесие на табло, хладнокровно реализовав одиннадцатиметровый удар. На 74-й минуте Мбемо оформил дубль, забив с игры, и принес английскому коллективу итоговую победу.

Результат матча

Манчестер ЮнайтедМанчестерМанчестер Юнайтед2:1АтлетикоАтлетикоМадрид
0:1 Arnau Ortiz 5' 1:1 Брайан Мбемо 53' пен. 2:1 Брайан Мбемо 74'
Манчестер Юнайтед:  Том Хитон,  Лени Йоро,  Гарри Магуайр (Гарри Амасс 73'),  Эйден Хевен,  Люк Шоу (Daniel Armer 73'),  Патрик Доргу (Джошуа Зиркзее 73'),  Андрей Сантос (Jim Thwaites 82'),  Мэйсон Маунт,  Амад Диалло (Jack Fletcher 46'),  Брайан Мбемо (JJ Gabriel 82'),  Shea Lacey (Ethan Williams 73')
Атлетико:  Ян Облак (Родриго Мендоса 46'),  Маттео Руджери (Sergio Esteban 61'),  Давид Ганцко (Арнау Сола 61'),  Робен Ле Норман (Хосе Хименес 46'),  Коке (Сальвадор Эскивель 46'),  Обед Варгас (Мортен Юльманн 46'),  Адемола Лукман (Javier Bonar 61'),  Карлос Мартин (Iker Luque 61'),  Arnau Ortiz (Тома Лемар 61'),  Jorge Castillo (Daniel Martinez 61'),  Jorge Dominguez (Romeo Hueso 61')
Жёлтая карточка:  Эйден Хевен 50' (Манчестер Юнайтед)

Свой первый официальный матч в рамках нового розыгрыша АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведет 22 августа на своем поле против новичка элиты — «Халл Сити». В свою очередь, «Атлетико» в стартовом туре испанской Ла Лиги примет в родных стенах «Малагу» в среду, 19 августа.