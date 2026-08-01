Временный главный тренер «Интер Майами» Гильермо Анхель Ойос высказался о состоянии Лионеля Месси, который после ЧМ-2026 пока не провёл ни одного матча за американский клуб.

Лионель Месси globallookpress.com

Ранее стало известно, что Месси и Родриго де Пауль уже возобновили тренировки в общей группе команды.

«Мы обсуждали этот вопрос, но Месси только недавно вернулся, и у нас ещё не было возможности провести официальную беседу. Мы очень рады снова видеть Месси и де Пауля в клубе. Замечательно, что они здесь», — приводит слова Ойоса ESPN.

На данный момент «Интер Майами» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.