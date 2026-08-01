Следующий матч «Ман Сити» сыграет против сборной К-Лиги (чемпионата Южной Кореи) 5 августа, «Интер» в этот же день встретится с «Миланом».

В оставшееся время команды не смогли забить друг другу, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались «нерадзурри».

На 15-й минуте Дивен Мубама вывел «горожан» вперед. На 20-й минуте Бенжамен Павар сравнял счет.

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Интера» в товарищеской встрече — 1:1, 1:3 по пенальти.

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