«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Интера» в товарищеской встрече — 1:1, 1:3 по пенальти.
На 15-й минуте Дивен Мубама вывел «горожан» вперед. На 20-й минуте Бенжамен Павар сравнял счет.
В оставшееся время команды не смогли забить друг другу, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались «нерадзурри».
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер1:1ИнтерМилан
1:0 Дивин Мубама 14' 1:1 Бенжамен Павар 20' 2:1 Клаудио Эчеверри 83' пен. 2:2 Пётр Зелиньски 83' пен. 2:3 Mattia Mosconi 83' пен. 2:4 Mattheo Lavelli 83' пен.
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Йошко Гвардиол (Райан Айт Нури 46'), Стивен Мфуни (Витор Рейс 46'), Матео Ковачич (Ryan McAidoo 46'), Тейьяни Рейндерс, Савиньо (Jaden Heskey 78'), Энтойн Семеньо (Клаудио Эчеверри 68'), Филип Фоден (Mahamadou Sangare 68'), Дивин Мубама (Николас Гонсалес 46')
Интер: Хосеп Мартинес (Иван Проведель 61'), Федерико Димарко (Луис Энрике 46'), Карлос Аугусто (Mattia Marello 69'), Янн Биссекк (Yvan Maye 78'), Бенжамен Павар (Leonardo Noah Bovio 69'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези 46'), Николо Барелла (Mattia Mosconi 46'), Анди Диуф (Алессандро Бастони 46'), Франческо Пио Эспозито (Mattheo Lavelli 67'), Александар Станкович (Лука Топалович 60'), Jamal Iddrissou (Пётр Зелиньски 46')
Жёлтые карточки: Абдукодир Хусанов 83' — Александар Станкович 55'
Следующий матч «Ман Сити» сыграет против сборной К-Лиги (чемпионата Южной Кореи) 5 августа, «Интер» в этот же день встретится с «Миланом».