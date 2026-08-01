Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о ничье армейского клуба в матче второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Валерий Газзаев globallookpress.com

«В первом тайме было тотальное преимущество ЦСКА, было много моментов, но отсутствовала реализация. А во второй половине второго тайма "Крылья Советов" играли очень неплохо и могли даже победить. Если говорить в совокупности, то результат заслуженный, хотя ЦСКА создал больше моментов. Но без реализации голевых ситуаций выигрывать невозможно», — приводит слова Газзаева «СЭ».

Красно-синие набрали четыре очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ «армейцы» сыграют дома против «Ростова» 8 августа.