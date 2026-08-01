Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о выходе полузащитника команды Артема Карпукаса в стартовом составе на матч против махачкалинского «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.

Артем Карпукас globallookpress.com

«Если Карпукас в стартовом составе, значит, он игрок "Локомотива". Весь недельный микроцикл он провел качественно, был вовлечен в игровые действия. Если бы это было не так, была бы соответствующая реакция. Артем очень ответственный, делает всё во благо», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что футболист в скором времени может покинуть «железнодорожников», основным претендентом считается «Зенит».