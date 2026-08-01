Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился эмоциями после волевой победы над «Локомотивом» в домашней встрече в рамках 2‑го тура РПЛ.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Хорошая игра. Как я и говорил, она получилась открытой и обоюдно острой. В первом тайме у нас были хорошие выходы, но мы почему‑то не били по воротам. В перерыве сделали корректировки, учитывая увиденное на поле. Поменяли второго нападающего и добавили игрока в середину поля. Во втором тайме мы в физическом плане очень сильно добавили. Мы были намного ближе к победе, имея моменты и создавая их.

У них на поле вышел Егор Погостнов. В нашей последней игре в Черкизово эти забросы на высоких игроков привели к тому, что соперник сравнял счет. Соперник не был готов, что мы будем играть в четыре защитника, а не в пять. Пускай специалисты подумают.

В Воронеже мы до этого очень сильную команду обыграли. "Локомотив" тоже очень сильная команда. Для нас все сильные команды. Мы в прошлом сезоне 14‑е место заняли», — цитирует наставника махачкалинцев «Матч ТВ».

В третьем туре команда Евсеева сразится с московским «Динамо» 9 августа.