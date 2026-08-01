Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче московской команды против «Балтики».

Виталий Дьяков globallookpress.com

«"Динамо" первый матч чемпионата с "Крыльями" очень блекло провело. Если в первом тайме у них моменты еще были, то во втором вообще ужасно играли и никакого футбола не показали. Матч не то чтобы провальный, но многие от динамовцев ожидали большего в плане качества игры.

Строить прогнозы по поводу встречи с "Балтикой" тяжеловато, ведь в первом туре она потерпела неудачу. Но мы знаем, что калининградцы здорово играют дома, и давненько "Балтика" не побеждала. Думаю, хозяева поля в этой встрече очки наберут, а сколько — посмотрим. Ведь "Динамо", повторюсь, по первому туру оставляет далеко не лучшее впечатление», — цитирует Дьякова « Матч ТВ ».

Матч «Балтика» — «Динамо» состоится в субботу, 1 августа. Начало — в 20:45 мск.