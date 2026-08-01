Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на товарищеский матч, который состоится в субботу, 1 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее.
Стартовый свисток прозвучит в 12:45 мск.
«Челси»: Шерман-Лоу, Палестра, Фофана, Колуилл, Хато, Эсугу, Лавиа, Эстевао, Палмер, Гиттенс, Педро.
«Тоттенхэм»: Кински, Робертсон, ван Хекке, Галлахер, Тель, Грей, Бергвалль, Тонали, Соланке, Соломон, Дэвис.
Прогноз на данную товарищескую встречу доступен по ссылке.
По итогам прошлого сезона АПЛ «Челси» набрал 52 очка и финишировал на десятом месте. «Тоттенхэм» завершил чемпионат на 17-й позиции, записав в актив 41 балл.