По итогам прошлого сезона АПЛ «Челси» набрал 52 очка и финишировал на десятом месте. «Тоттенхэм» завершил чемпионат на 17-й позиции, записав в актив 41 балл.

Прогноз на данную товарищескую встречу доступен по ссылке .

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на товарищеский матч, который состоится в субботу, 1 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее.

2.15

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