«Акрон» и «Рубин» встретятся в матче 2-го тура РПЛ. Игра состоится 1 августа в 14:00 мск. В анонсе расскажем, где и как посмотреть поединок.

Обе команды проиграли на старте сезона. «Акрон» уступил «Зениту» со счетом 0:5. У «Рубина» было поражение 1:3 от «Краснодара». Таким образом, «Акрон» и «Рубин» в списке пяти команд, которым не удалось набрать очки в первом туре чемпионата.

Последние две встречи между командами закончились вничью. При этом «Рубин» ни разу не проигрывал «Акрону» в очных противостояниях. «Бордовые» выиграли 6 из 8 сыгранных поединков. Удастся ли «Акрону» отойти после крупного поражения и одержать историческую победу над казанцами?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

Букмекеры предлагают 2.90 на победу «Акрона» и 2.50 на победу «Рубина», на ничью они предлагают 3.25.

По прогнозу ИИ команды голов не забьют и закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Акрон — Зенит в подробном онлайн-репортаже.