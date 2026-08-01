«Рубин» обыграл «Акрон» в гостевой встрече 2-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Мирлинд Даку
Мирлинд Даку globallookpress.com

Голами в составе победителей отметились Андерсон Арройо и Мирлинд Даку на 15-й и 19-й минутах встречи. Арсений Дмитриев сократил отставание в счете на 29-й минуте, но на большее тольяттинцев не хватило.

Результат матча

АкронТольяттиАкрон1:2РубинРубинКазань
Акрон:  Виталий Гудиев,  Марат Бокоев,  Роберто Фернандес,  Алекса Джурасович,  Стефан Лончар,  Арсений Дмитриев,  Беншимол (Arevalo K. 84'),  Слободан Тедич,  Rocha,  Escoval,  Maradishvili
Рубин:  Евгений Ставер,  Андерсон Арройо,  Егор Тесленко,  Игор Вуячич,  Константин Нижегородов,  Руслан Безруков,  Велдин Ходжа,  Игнасио Сааведра,  Назми Грипши,  Мирлинд Даку,  Samoshnikov
Жёлтая карточка:  Кристиян Бистрович 68' (Акрон)

«Рубин» с тремя очками поднялся на восьмое место в РПЛ с тремя очками, «Акрон» без набранных баллов замыкает турнирную таблицу.