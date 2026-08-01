«Рубин» обыграл «Акрон» в гостевой встрече 2-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Мирлинд Даку globallookpress.com

Голами в составе победителей отметились Андерсон Арройо и Мирлинд Даку на 15-й и 19-й минутах встречи. Арсений Дмитриев сократил отставание в счете на 29-й минуте, но на большее тольяттинцев не хватило.

Результат матча Акрон Тольятти 1:2 Рубин Казань Акрон: Виталий Гудиев, Марат Бокоев, Роберто Фернандес, Алекса Джурасович, Стефан Лончар, Арсений Дмитриев, Беншимол ( Arevalo K. 84' ), Слободан Тедич, Rocha, Escoval, Maradishvili Рубин: Евгений Ставер, Андерсон Арройо, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Руслан Безруков, Велдин Ходжа, Игнасио Сааведра, Назми Грипши, Мирлинд Даку, Samoshnikov Жёлтая карточка: Кристиян Бистрович 68' (Акрон)

Статистика матча 63% Владение мячом 37%

«Рубин» с тремя очками поднялся на восьмое место в РПЛ с тремя очками, «Акрон» без набранных баллов замыкает турнирную таблицу.