Лиссабонский «Спортинг» сыграет с «Ноттингем Форест» в товарищеском матче, который состоится 31 июля в 21:45 мск. Где и как смотреть эту игру, можно узнать в нашем анонсе.

«Спортинг» уверенно начал предсезонную подготовку, обыграв «Селтик», «Страсбур» и «Монако». «Львы» пропустили только один мяч, забив при этом 13.

У «Ноттингем Форест» были более скромные соперники. На старте подготовки «лесники» обыграли «Ноттс Каунти» и «Блэкберн», а после одолели «Виторию Гимарайнш» и «Портимоненше».

Букмекеры дают больше шансов именно «Спортингу». Команда в агрессивной манере проводит свою предсезонку и не исключено, что «Ноттингем Форест» может стать следующей жертвой лиссабонцев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 1.97 на победу «Спортинга», 3.40 на победу «Ноттингем Форест», 3.85 на ничью.

ИИ предсказал победу «Спортинга» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.