31 июля стартует 2-й тура РПЛ. Программу откроют «Родина» и «Ростов», который сыграют в 20:00 мск на «Арене Химки». Узнайте, где и как смотреть игру.

После первого тура ни одна из команд не смогла разжиться очками. «Родина» со счетом 0:3 проиграла «Спартаку», а «Ростов» с результатом 1:2 уступил «Оренбургу». Тем сильнее сегодня будет желание обеих команд набрать первые очки в этом сезоне.

Ранее команды встречались три раза в товарищеских поединках. Интересно, что в активе «Родины» две победы. Сможет ли чемпион ФНЛ в очередной раз обыграть «Ростов»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Коэффициенты букмекеров: 3.20 на победу «Родины», 2.40 на победу «Ростова», 3.30 на ничью.

Искусственный интеллект предсказал ничью с результатом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Родина» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча «Спартак» — «Родина» в подробном онлайн-репортаже.