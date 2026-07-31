Украинский нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик официально вернулся в распоряжение клуба после полной отмены наложенных на него жестких спортивных санкций.

Михаил Мудрик globallookpress.com

«Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Моя приверженность честной игре и профессиональному и честному представлению своего клуба и страны всегда была для меня важна. Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за их поддержку и веру в меня на протяжении всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в "Челси", моим товарищам по команде и болельщикам "Челси", которые были со мной все это время», — написал Мудрик в соцсети.

Ранее Апелляционный совет полностью снял с 25-летнего футболиста четырехлетнюю дисквалификацию, которая изначально была вынесена Независимым антидопинговым комитетом за нарушение антидопинговых правил.