Футбольная ассоциация Англии сняла с форварда «Челси» Михаила Мудрика обвинение в употреблении допинга, информирует пресс-служба лондонцев.

Михаил Мудрик globallookpress.com

«Мы приветствуем признание того, что достижения в применимых стандартах научной отчетности для более надежного тестирования означают, что, если бы образец Миши был проанализирован в соответствии с современными техническими требованиями, он не был бы зарегистрирован как положительный результат, и не было бы нарушения антидопинговых правил. Это важная часть контекста, окружающего согласованное решение, и позволяет всем заинтересованным сторонам двигаться вперед.

Миша неизменно утверждал, что никогда сознательно или намеренно не употреблял запрещенные вещества и не знал, как следы этих веществ попали в его организм. На протяжении всего этого процесса он вел себя профессионально и стойко, несмотря на то, что это, несомненно, был один из самых сложных периодов в его карьере», — говорится в заявлении клуба.

Таким образом, 25-летний Мудрик, который оставался вне футбола с декабря 2024 года, присоединится к тренировочным сборам «Челси» в Гонконге.