Вингер бакинского «Сабаха» Аарон Малуда, являющийся сыном экс-полузащитника «Челси» Флорана Малуда, официально сменил клубную прописку.

Аарон Малуда globallookpress.com

20-летний французский футболист продолжит карьеру в «Базеле», с которым заключил долгосрочное соглашение сроком на четыре года — до лета 2030 года. В новой команде игрок будет выступать под 17-м номером.

Малуда-младший выступал за «Сабах» с сентября 2025 года и успел выиграть с бакинцами золотые медали чемпионата, а также Кубок Азербайджана. По информации профильных СМИ, трансфер вингера обошелся швейцарскому гранду в 2,7 миллиона евро.