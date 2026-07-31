Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе команды в матче против «Родины»(4:2).

Джонатан Альба globallookpress.com

«Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против "Оренбурга" был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Ростова» стало 3 очка и 4-е место в турнирной таблице, «Родина» (0) — 15-я.