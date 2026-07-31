Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе команды в матче против «Родины»(4:2).
«Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против "Оренбурга" был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит», — приводит слова Альбы «Матч ТВ».
После этой игры в активе «Ростова» стало 3 очка и 4-е место в турнирной таблице, «Родина» (0) — 15-я.