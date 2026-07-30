Завершился целый ряд ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Жальгирис»
«Жальгирис» globallookpress.com

В одном из них литовский «Жальгирис» разгромил грузинское «Динамо» из Тбилиси со счетом 7:2 и после поражения в первой игре 0:3 смог пройти дальше.

Результат матча

ЖальгирисВильнюсЖальгирис7:2Динамо ТбДинамо ТбТбилиси
1:0 Stanislav Bilenkyi 25' 1:1 Лео Сантос 40' 2:1 Никола Петкович 59' 3:1 Брайан Тейшейра 61' 3:2 Mate Vatsadze 72' 4:2 Никола Петкович 74' 5:2 Stanislav Bilenkyi 82' 6:2 Неманья Михайлович 88' 7:2 Stanislav Bilenkyi 90'
Жальгирис:  Доминик Франке (Клаудиюс Упстас 90'),  Никола Петкович (Саба Мамацашвили 90'),  Дейвидас Шешплаукис (Marko Capan 90'),  Паулюс Голубицкас (Неманья Михайлович 84'),  Брайан Тейшейра,  Vincentas Sarkauskas,  Danny Lupano,  Petar Bosancic,  Ivan Lytvynenko,  Yuri Kendysh,  Stanislav Bilenkyi
Динамо Тб:  Георгий Лория,  Лео Сантос,  Александре Каландадзе,  Парис Псалтис (Lyes Houri 22'),  Максим До Коуто,  Ника Нинуа,  Барнс Осей,  Альгассим Ба,  Tornike Kvaratskhelia (Nikolozi Tkalia 60'),  Koba Kakashvili (Mate Vatsadze 70'),  Numan Kurdic
Жёлтые карточки:  Danny Lupano 56',  Petar Bosancic 62',  Yuri Kendysh 90+1'  —  Александре Каландадзе 8',  Лео Сантос 41',  Максим До Коуто 68',  Георгий Лория 74',  Альгассим Ба 76',  Mate Vatsadze 90+7'

В параллельной игре датский «Нордшелланн» разнес шведский ГАИС с результатом 6:0 и уверенно пробился в полуфинал квалификации, где сыграет с победителем пары «Валюр» — «Зриньски Мостар».

Также молдавский «Петрокуб» и боснийский «Борац» сыграли вничью 3:3. По сумме двух встреч команда из Боснии и Герцеговины победила со счетом 6:3 и вышла в следующий раунд квалификации, где сыграет с победителем матча «МЛ Витебск» — «Сутьеска».

И, наконец, шотландский «Мозервелл» на выезде разбил фарерский «Торсхавн» со счетом 3:0 и легко прошёл в 1/2 финала квалификации, где теперь сыграет против победителя пары ХИК — «Колрейн».