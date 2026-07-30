Жальгирис: Доминик Франке (Клаудиюс Упстас 90'), Никола Петкович (Саба Мамацашвили 90'), Дейвидас Шешплаукис (Marko Capan 90'), Паулюс Голубицкас (Неманья Михайлович 84'), Брайан Тейшейра, Vincentas Sarkauskas, Danny Lupano, Petar Bosancic, Ivan Lytvynenko, Yuri Kendysh, Stanislav Bilenkyi
Жёлтые карточки: Danny Lupano 56', Petar Bosancic 62', Yuri Kendysh 90+1' — Александре Каландадзе 8', Лео Сантос 41', Максим До Коуто 68', Георгий Лория 74', Альгассим Ба 76', Mate Vatsadze 90+7'
В параллельной игре датский «Нордшелланн» разнес шведский ГАИС с результатом 6:0 и уверенно пробился в полуфинал квалификации, где сыграет с победителем пары «Валюр» — «Зриньски Мостар».
Также молдавский «Петрокуб» и боснийский «Борац» сыграли вничью 3:3. По сумме двух встреч команда из Боснии и Герцеговины победила со счетом 6:3 и вышла в следующий раунд квалификации, где сыграет с победителем матча «МЛ Витебск» — «Сутьеска».
И, наконец, шотландский «Мозервелл» на выезде разбил фарерский «Торсхавн» со счетом 3:0 и легко прошёл в 1/2 финала квалификации, где теперь сыграет против победителя пары ХИК — «Колрейн».