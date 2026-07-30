Завершился целый ряд ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.

В одном из них литовский «Жальгирис» разгромил грузинское «Динамо» из Тбилиси со счетом 7:2 и после поражения в первой игре 0:3 смог пройти дальше.

Результат матча Жальгирис Вильнюс 7:2 Динамо Тб Тбилиси 1:0 Stanislav Bilenkyi 25' 1:1 Лео Сантос 40' 2:1 Никола Петкович 59' 3:1 Брайан Тейшейра 61' 3:2 Mate Vatsadze 72' 4:2 Никола Петкович 74' 5:2 Stanislav Bilenkyi 82' 6:2 Неманья Михайлович 88' 7:2 Stanislav Bilenkyi 90' Жальгирис: Доминик Франке ( Клаудиюс Упстас 90' ), Никола Петкович ( Саба Мамацашвили 90' ), Дейвидас Шешплаукис ( Marko Capan 90' ), Паулюс Голубицкас ( Неманья Михайлович 84' ), Брайан Тейшейра, Vincentas Sarkauskas, Danny Lupano, Petar Bosancic, Ivan Lytvynenko, Yuri Kendysh, Stanislav Bilenkyi Динамо Тб: Георгий Лория, Лео Сантос, Александре Каландадзе, Парис Псалтис ( Lyes Houri 22' ), Максим До Коуто, Ника Нинуа, Барнс Осей, Альгассим Ба, Tornike Kvaratskhelia ( Nikolozi Tkalia 60' ), Koba Kakashvili ( Mate Vatsadze 70' ), Numan Kurdic Жёлтые карточки: Danny Lupano 56', Petar Bosancic 62', Yuri Kendysh 90+1' — Александре Каландадзе 8', Лео Сантос 41', Максим До Коуто 68', Георгий Лория 74', Альгассим Ба 76', Mate Vatsadze 90+7'

Статистика матча 8 Удары в створ 2 12 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 5 Угловые удары 0 3 Офсайды 2 15 Фолы 16

В параллельной игре датский «Нордшелланн» разнес шведский ГАИС с результатом 6:0 и уверенно пробился в полуфинал квалификации, где сыграет с победителем пары «Валюр» — «Зриньски Мостар».

Также молдавский «Петрокуб» и боснийский «Борац» сыграли вничью 3:3. По сумме двух встреч команда из Боснии и Герцеговины победила со счетом 6:3 и вышла в следующий раунд квалификации, где сыграет с победителем матча «МЛ Витебск» — «Сутьеска».

И, наконец, шотландский «Мозервелл» на выезде разбил фарерский «Торсхавн» со счетом 3:0 и легко прошёл в 1/2 финала квалификации, где теперь сыграет против победителя пары ХИК — «Колрейн».