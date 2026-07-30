Костанайский «Тобол» одержал победу над литовским «Паневежисом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1, 3:2 по пенальти.

На 33-й минуте Наурис Петкевичус вывел литовский клуб вперед, но на исходе первой половины встречи Амин Талал сравнял счет.

Команды далее не забивали ни во втором тайме, ни в дополнительное время. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался казахстанский коллектив.

Результат матча

Тобол Костанай 1:1 Паневежис Паневежис

0:1 Nauris Petkevicius 33' 1:1 Мохамед Амин Талал 45+3' 2:1 Асхат Тагыберген 118' пен. 3:1 Nemanja Cavnic 118' пен. 4:1 Luis Guerra 118' пен. 4:2 Matas Ramanauskas 118' пен. 4:3 Oleksandr Kurtsev 118' пен.

Тобол: Данил Устименко, Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков, Александр Зуев ( Dauren Zhumat 98' ), Мохамед Амин Талал, Урош Милованович ( Luis Guerra 63' ), Nauryzbek Zhagorov ( Emin Musaev 115' ), Rayan Senhadji ( Nemanja Cavnic 106' ), Pape-Alioune Ndiaye, Antonio Borsic ( Roman Arsankulov 77' ), Maksim Myakish ( Abdoulaye Cisse 77' )

Паневежис: Квадво Асамоа ( Миано ван ден Бос 84' ), Исаак Асанте ( Rokas Rasimavicius 34' ), Вальдас Паулаускас ( Marko Bacanin 64' ), Nauris Petkevicius ( Oleksandr Kurtsev 64' ), Matas Ramanauskas, Parfait Bizoza ( Жоэль Бопесу 84' ), Dovydas Balsys ( Salomon Kouadio 106' ), Seydina Aboubakr Lamine Keita, Strahinja Kerkez, Ernestas Burdzilauskas, Vytautas Cerniauskas

Жёлтые карточки: Maksim Myakish 31', Luis Guerra 90' — Matas Ramanauskas 34', Вальдас Паулаускас 52', Квадво Асамоа 57', Миано ван ден Бос 118'