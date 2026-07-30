Костанайский «Тобол» одержал победу над литовским «Паневежисом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 1:1, 3:2 по пенальти.
На 33-й минуте Наурис Петкевичус вывел литовский клуб вперед, но на исходе первой половины встречи Амин Талал сравнял счет.
Команды далее не забивали ни во втором тайме, ни в дополнительное время. В серии послематчевых пенальти сильнее оказался казахстанский коллектив.
Результат матча
ТоболКостанай1:1ПаневежисПаневежис
0:1 Nauris Petkevicius 33' 1:1 Мохамед Амин Талал 45+3' 2:1 Асхат Тагыберген 118' пен. 3:1 Nemanja Cavnic 118' пен. 4:1 Luis Guerra 118' пен. 4:2 Matas Ramanauskas 118' пен. 4:3 Oleksandr Kurtsev 118' пен.
Тобол: Данил Устименко, Асхат Тагыберген, Ислам Чесноков, Александр Зуев (Dauren Zhumat 98'), Мохамед Амин Талал, Урош Милованович (Luis Guerra 63'), Nauryzbek Zhagorov (Emin Musaev 115'), Rayan Senhadji (Nemanja Cavnic 106'), Pape-Alioune Ndiaye, Antonio Borsic (Roman Arsankulov 77'), Maksim Myakish (Abdoulaye Cisse 77')
Паневежис: Квадво Асамоа (Миано ван ден Бос 84'), Исаак Асанте (Rokas Rasimavicius 34'), Вальдас Паулаускас (Marko Bacanin 64'), Nauris Petkevicius (Oleksandr Kurtsev 64'), Matas Ramanauskas, Parfait Bizoza (Жоэль Бопесу 84'), Dovydas Balsys (Salomon Kouadio 106'), Seydina Aboubakr Lamine Keita, Strahinja Kerkez, Ernestas Burdzilauskas, Vytautas Cerniauskas
Жёлтые карточки: Maksim Myakish 31', Luis Guerra 90' — Matas Ramanauskas 34', Вальдас Паулаускас 52', Квадво Асамоа 57', Миано ван ден Бос 118'
«Тобол» вышел в третий раунд квалификации турнира, а «Паневежис» завершил свой еврокубковый путь.