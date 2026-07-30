30 июля в 21:00 мск стадион «Васил Левски» в болгарской Софии примет матч второго раунда квалификации Лиги Европы между ЦСКА и «Карабахом». В нашем анонсе вы узнаете, где посмотреть игру.

ЦСКА в прошлом матче неожиданно избежало поражения. «Карабах» был явным фаворитом букмекеров, однако победить ему так и не удалось и встреча закончилась вничью 0:0.

ЦСКА дал бой участнику плей-офф Лиги чемпионов. Дома «армейцы» будут еще смелее, так что «Карабаху» придется приложить много усилий, чтобы пробиться в третий раунд квалификации.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.

Котировки букмекеров: 2.65 на победу ЦСКА, 2.65 на победу «Карабаха», 1.90 на проход ЦСКА и 1.80 на проход «Карабаха».

Искусственный интеллект предсказал победу ЦСКА со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА София — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.