Кто склонит чашу весов в свою пользу?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.85

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы болгарский клуб ЦСКА София будет принимать «Карабах» из Азербайджана. Игра пройдет в Софии 30 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

ЦСКА

Турнирная таблица: Стартовал новый сезон в чемпионате Болгарии, ЦСКА после двух туров занимает 5-е место, набрав 4 очка.

Последние матчи: В первом туре внутреннего первенства «армейцы» разошлись миром с клубом «Славия» София (0:0). Во втором туре ЦСКА переиграл «Ботев» из Пловдива (3:2).

В первом раунде Лиги Европы ЦСКА переиграл ирландский коллектив «Дерри Сити» (3:2 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором квалификационном раунде ЛЕ армейцы разошлись миром с «Карабахом» из Азербайджана (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: ЦСКА не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, одержав пять побед и сыграв вничью в двух поединках.

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Карабах» нанёс два поражения клубу «Вестри» из Исландии (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Второй раунд ЛЕ для «Карабаха» начался с ничейного исхода против софийского ЦСКА (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал две победы, одну встречу завершил вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче ЦСКА — Карабах Букмекерские коэффициенты на матч ЦСКА — Карабах : исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Карабах» в первом раунде Лиги Европы переиграл исландский «Вестри» (6:0)

ЦСКА в первом раунде Лиги Европы оказался сильнее ирландского «Дерри Сити» (5:3)

«Карабах» и ЦСКА провели между собой три товарищеских матча

«Карабах» в 2021 и 2023 одержал победы над ЦСКА (1:0, 1:0)

ЦСКА переиграл «Карабах» в 2017 (5:2)

ЦСКА и «Карабах» сыграли вничью в первом матче второго раунда Лиги Европы (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу ЦСКА ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 3.30. На победу «Карабаха» — 2.85.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.85 и 1.37.

Прогноз: Обе команды успешно прошли первый квалификационный раунд и показали хорошую результативность. «Карабах» забил шесть мячей в двух встречах с «Вестри», а ЦСКА отличился пять раз в противостоянии с «Дерри Сити».

2.85 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч ЦСКА — «Карабах» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.85.

Прогноз: «Карабах» уверенно провел первый квалификационный раунд, дважды победив с разницей в три мяча. В выездной встрече азербайджанский клуб способен дать бой болгарскому визави.

1.80 Фора «Карабаха» (0) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч ЦСКА — «Карабах» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Карабаха» (0) с коэффициентом 1.80.