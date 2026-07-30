Кипрский «Пафос» одержал победу над «Хайдуком» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 3:0.
Первый гол в матче забил Гуга на 40-й минуте встречи. На исходе основного времени Давид Гольдар забил второй мяч и перевел игру в дополнительное время, где точные удары Биеля и Жоау Коррейры на 93-й и 117-й минутах принесли победу кипрскому клубу.
Результат матча
ПафосПафос4:0ХайдукСплит
1:0 Давид Гольдар 90+2' 2:0 Gabriel Biel 93' 3:0 Жоау Коррейя 117'
Пафос: Радослав Маецки, Бруно Кабрера, Давид Гольдар, Давид Луис, Николас Иоанну (Кен Сема 82'), Домингош Кина (Жоау Коррейя 71'), Иван Шуньич (Murad Mammadov 82'), Жажа (Влад Драгомир 45'), Goncalo Rosa Goncalves Pereira Rodrigues, Gabriel Biel, Leanderson da Silva Genesio
Хайдук: Дарио Мелньяк, Алек Ван Хооренбек, Дарио Марешич (Marino Skelin 106'), Матье Акапандье (Марко Ливайя 63'), Микеле Шего, Dalisson De Almeida Leite (Andjelo Sutalo 98'), Adam Huram, Adrion Pajaziti (Альберто дель Мораль 85'), Rokas Pukstas, Simun Hrgovic (Нико Сигур 63'), Toni Silic
Жёлтые карточки: Давид Гольдар 12', Иван Шуньич 68' — Adrion Pajaziti 51', Rokas Pukstas 96'
«Пафос» выиграл противостояние с общим счетом 4:2 и вышел в следующую стадию турнира, а «Хайдук» продолжит еврокубковый путь в Лиге конференций.