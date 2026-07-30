Кипрский «Пафос» одержал победу над «Хайдуком» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 3:0.

Первый гол в матче забил Гуга на 40-й минуте встречи. На исходе основного времени Давид Гольдар забил второй мяч и перевел игру в дополнительное время, где точные удары Биеля и Жоау Коррейры на 93-й и 117-й минутах принесли победу кипрскому клубу.

Результат матча

Пафос Пафос 4:0 Хайдук Сплит

1:0 Давид Гольдар 90+2' 2:0 Gabriel Biel 93' 3:0 Жоау Коррейя 117'

Пафос: Радослав Маецки, Бруно Кабрера, Давид Гольдар, Давид Луис, Николас Иоанну ( Кен Сема 82' ), Домингош Кина ( Жоау Коррейя 71' ), Иван Шуньич ( Murad Mammadov 82' ), Жажа ( Влад Драгомир 45' ), Goncalo Rosa Goncalves Pereira Rodrigues, Gabriel Biel, Leanderson da Silva Genesio

Хайдук: Дарио Мелньяк, Алек Ван Хооренбек, Дарио Марешич ( Marino Skelin 106' ), Матье Акапандье ( Марко Ливайя 63' ), Микеле Шего, Dalisson De Almeida Leite ( Andjelo Sutalo 98' ), Adam Huram, Adrion Pajaziti ( Альберто дель Мораль 85' ), Rokas Pukstas, Simun Hrgovic ( Нико Сигур 63' ), Toni Silic

Жёлтые карточки: Давид Гольдар 12', Иван Шуньич 68' — Adrion Pajaziti 51', Rokas Pukstas 96'