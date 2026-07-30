30 июля в 19:00 мск в Батуми состоится матч второго раунда квалификации Лиги Европы между «Маккаби» Т-А и «Шерифом». В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

После первого поединка «Маккаби» имеет перевес в пять мячей. Израильский клуб выиграл 5:0, чем поставил «Шериф» в крайне тяжелое положение.

Эксперты не верят, что «Шериф» сможет преодолеть такой разрыв в счете. «Маккаби» выдал мощный старт с двух побед подряд, выиграв в том числе в Суперкубке Израиля. Маловероятно, что израильтяне отпустят соперника, будучи в такой форме.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93

Котировки букмекеров: 1.32 на победу «Маккаби», 9.00 на победу «Шерифа».

Прогноз ИИ: победа «Маккаби» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Маккаби» Т-А — «Шериф» смотрите на LiveCup.Run.