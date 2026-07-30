Финский «Ильвес» одержал победу над исландским «Стьярнаном» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1, 5:4 по пенальти.

Голами в составе победителей отметились Йессе Кило (52') и Тату Миеттунен (113'). Единственный мяч в составе гостей был забит после автогола Фариса Кркалича на 107-й минуте.

Результат матча

Ильвес Лига конференций. Квалификация 2:1 Стьярнан Лига конференций. Квалификация

1:0 Jesse Kilo 52' 1:1 Bjarki Hauksson 107' 2:1 Lauri Ala-Myllymaki 113' 3:1 Anton Popovitch 120+3' пен. 4:1 Jardell Kanga 120+3' пен. 5:1 Роопе Риски 120+3' пен. 6:1 Lauri Ala-Myllymaki 120+3' пен. 7:1 Elias Tamminen 120+3' пен. 7:2 Johann Arni Gunnarsson 120+3' пен. 7:3 Gudmundur Baldvin Nokkvason 120+3' пен. 7:4 Daniel Matthiasson 120+3' пен. 7:5 Арни Вильхамссон 120+3' пен.

Ильвес: Faris Krkalic, Tatu Miettunen, Sauli Vaisanen, Matias Rale, Оливер Петтерссон ( Lauri Ala-Myllymaki 85' ), Калле Валлиус ( Goudouss Bamba 46' ), Anton Popovitch, Jardell Kanga, Теему Хютёнен ( Elias Tamminen 98' ), Oskari Multala ( Станислав Баранов 46' ), Jesse Kilo ( Роопе Риски 75' )

Стьярнан: Birnir Snaer Ingason ( Bjarki Hauksson 91' ), Emil Atlason ( Арни Вильхамссон 111' ), Oervar Eggertsson ( Andri Runar Bjarnason 111' ), Benedikt Waren ( Daniel Matthiasson 73' ), Johann Arni Gunnarsson, Gudmundur Baldvin Nokkvason, Oervar Oervarsson, Gustav Kjeldsen, Gudmundur Kristjansson, Thorri Mar Thorisson ( Alex Thor Hauksson 91' ), Arni Snaer Olafsson

Жёлтые карточки: Oskari Multala 24', Anton Popovitch 107', Sebastian Suvanne 120+2', Elias Tamminen 120+3' — Johann Arni Gunnarsson 40', Gudmundur Baldvin Nokkvason 85', Thorri Mar Thorisson 90+1', Alex Thor Hauksson 117'