Финский «Ильвес» одержал победу над исландским «Стьярнаном» в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 2:1, 5:4 по пенальти.
Голами в составе победителей отметились Йессе Кило (52') и Тату Миеттунен (113'). Единственный мяч в составе гостей был забит после автогола Фариса Кркалича на 107-й минуте.
Результат матча
ИльвесЛига конференций. Квалификация2:1СтьярнанЛига конференций. Квалификация
1:0 Jesse Kilo 52' 1:1 Bjarki Hauksson 107' 2:1 Lauri Ala-Myllymaki 113' 3:1 Anton Popovitch 120+3' пен. 4:1 Jardell Kanga 120+3' пен. 5:1 Роопе Риски 120+3' пен. 6:1 Lauri Ala-Myllymaki 120+3' пен. 7:1 Elias Tamminen 120+3' пен. 7:2 Johann Arni Gunnarsson 120+3' пен. 7:3 Gudmundur Baldvin Nokkvason 120+3' пен. 7:4 Daniel Matthiasson 120+3' пен. 7:5 Арни Вильхамссон 120+3' пен.
Ильвес: Faris Krkalic, Tatu Miettunen, Sauli Vaisanen, Matias Rale, Оливер Петтерссон (Lauri Ala-Myllymaki 85'), Калле Валлиус (Goudouss Bamba 46'), Anton Popovitch, Jardell Kanga, Теему Хютёнен (Elias Tamminen 98'), Oskari Multala (Станислав Баранов 46'), Jesse Kilo (Роопе Риски 75')
Стьярнан: Birnir Snaer Ingason (Bjarki Hauksson 91'), Emil Atlason (Арни Вильхамссон 111'), Oervar Eggertsson (Andri Runar Bjarnason 111'), Benedikt Waren (Daniel Matthiasson 73'), Johann Arni Gunnarsson, Gudmundur Baldvin Nokkvason, Oervar Oervarsson, Gustav Kjeldsen, Gudmundur Kristjansson, Thorri Mar Thorisson (Alex Thor Hauksson 91'), Arni Snaer Olafsson
Жёлтые карточки: Oskari Multala 24', Anton Popovitch 107', Sebastian Suvanne 120+2', Elias Tamminen 120+3' — Johann Arni Gunnarsson 40', Gudmundur Baldvin Nokkvason 85', Thorri Mar Thorisson 90+1', Alex Thor Hauksson 117'
В серии послематчевых пенальти удачливее оказались представители Финляндии, которые и пробились в следующий раунд квалификации турнира.