Шведский «Гетеборг» одержал гостевую победу над эстонской «Левадией» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 3:1.
Дублем в составе победителей отметился Адам Бергмарк-Вильберг (57', 93'), еще один мяч на счету Саиду Алиума на 103-й минуте. Единственный мяч в составе хозяев забил Максимилиан Скворцов на 120-й минуте.
Результат матча
ЛевадияТаллин1:3ГётеборгГётеборг
0:1 Carl Adam Bengmark Wiberg 57' 0:2 Carl Adam Bengmark Wiberg 93' 0:3 Саиду Алиум 103' 1:3 Maksimilian Skvortsov 120+1'
Левадия: Карл Андре Валлнер, Йосеф Салисте (Tanel Tammik 106'), Расмус Пеэтсон, Марк Оливер Рооснупп (Maksimilian Skvortsov 90'), Михкель Айнсалу, Жоао Педро (Кауа Дави 100'), Франк Лиивак (Gregor Lehtmets 104'), Бубакарр Тамбеду, Abraham Nwankwo (Moussa Sambe 112'), Victory Sunday Iboro, Wendell Gabriel Wendell (Enock Otoo 90')
Гётеборг: Виктор Андерссон, Йортур Херманнссон (Йонас Багер 120'), Felix Eriksson (Александр Яллов 64'), Тобиас Хейнтс (Tiago Coimbra 80'), Kolbeinn Thordarson (Саиду Алиум 64'), David Kruse, Noah Tolf (Issaka Seidu 91'), Sebastian Clemmensen (Сэм Ларссон 64'), Carl Adam Bengmark Wiberg, Oliver Maansson, Rockson Yeboah
Жёлтые карточки: Abraham Nwankwo 45', Расмус Пеэтсон 66', Victory Sunday Iboro 105+1' — Felix Eriksson 37', Саиду Алиум 72', Carl Adam Bengmark Wiberg 94', Tiago Coimbra 95'
«Гетеборг» выиграл противостояние с общим счетом 4:3 и вышел в следующий раунд турнира, а «Левадия» завершила свой еврокубковый путь.