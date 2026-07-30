Шведский «Гетеборг» одержал гостевую победу над эстонской «Левадией» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций — 3:1.

Дублем в составе победителей отметился Адам Бергмарк-Вильберг (57', 93'), еще один мяч на счету Саиду Алиума на 103-й минуте. Единственный мяч в составе хозяев забил Максимилиан Скворцов на 120-й минуте.

Результат матча

Левадия Таллин 1:3 Гётеборг Гётеборг

0:1 Carl Adam Bengmark Wiberg 57' 0:2 Carl Adam Bengmark Wiberg 93' 0:3 Саиду Алиум 103' 1:3 Maksimilian Skvortsov 120+1'

Левадия: Карл Андре Валлнер, Йосеф Салисте ( Tanel Tammik 106' ), Расмус Пеэтсон, Марк Оливер Рооснупп ( Maksimilian Skvortsov 90' ), Михкель Айнсалу, Жоао Педро ( Кауа Дави 100' ), Франк Лиивак ( Gregor Lehtmets 104' ), Бубакарр Тамбеду, Abraham Nwankwo ( Moussa Sambe 112' ), Victory Sunday Iboro, Wendell Gabriel Wendell ( Enock Otoo 90' )

Гётеборг: Виктор Андерссон, Йортур Херманнссон ( Йонас Багер 120' ), Felix Eriksson ( Александр Яллов 64' ), Тобиас Хейнтс ( Tiago Coimbra 80' ), Kolbeinn Thordarson ( Саиду Алиум 64' ), David Kruse, Noah Tolf ( Issaka Seidu 91' ), Sebastian Clemmensen ( Сэм Ларссон 64' ), Carl Adam Bengmark Wiberg, Oliver Maansson, Rockson Yeboah

Жёлтые карточки: Abraham Nwankwo 45', Расмус Пеэтсон 66', Victory Sunday Iboro 105+1' — Felix Eriksson 37', Саиду Алиум 72', Carl Adam Bengmark Wiberg 94', Tiago Coimbra 95'