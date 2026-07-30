«Андерлехт» на «Лотто-Парк» примет шведский «Хаммарбю» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Игра состоится 30 июля в 21:30 по мск. В нашем анонсе мы расскажем, где и как можно следить за игру.

После ничьи 1:1 в Швеции, «Андерлехту» дают более высокие шансы на продолжение борьбы за Лигу Европы в ее третьем раунде квалификации. Возможно, что родные стены «Лотто-Парк» как раз и сыграют важную роль в достижении нужного результата для бельгийского клуба.

Выездная статистика «Хаммарбю» не в его пользу. Шведы выиграли лишь в одном из пяти последних матчей в гостях. Воспользуется ли «Андерлехт» слабостью соперника?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.21.

Котировки букмекеров на победу команд в матче составляют 2.40 и 2.90 соответственно, за 1.73 можно поставить на проход «Андерлехта» и за 2.00 — на проход «Хаммарбю».

Искусственный интеллект сделал прогноз, согласно которому выиграет «Андерлехт» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Андерлехт» — «Хаммарбю» смотрите на LiveCup.Run.