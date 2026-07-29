Датский «Копенгаген» одержал уверенную победу над украинским «Полесьем» в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Мохамед Эльюнусси (27') с пенальти и Роберт (61'). Хозяева остались в меньшинстве после удаления Юнносуке Судзуки на 46-й минуте встречи.

Единственный мяч у гостей забил Николай Гайдучик на 90+3-й минуте.

Результат матча Копенгаген Копенгаген 2:0 Полесье Житомир 1:0 Мохамед Эльюнуссип 27' пен. 2:0 Роберт Силва 61' Копенгаген: Доминик Котарски, Феликс Беймо, Дзюнносукэ Судзуки, Маркос Лопес, Алекс Краль, Уильям Клем ( Мунаше Гарананга 53' ), Томас Делейни ( Биргер Мелинг 77' ), Мадс Эмиль Мадсен, Мохамед Эльюнуссип, Роберт Силва ( Джордан Ларссон 88' ), Андреас Корнелиус Полесье: Георгий Бущан, Борис Крушинский, Сергей Чоботенко, Георгий Майсурадзе ( Владислав Велетень 74' ), Александр Назаренко ( Линдон Эмерллаху 57' ), Леандру Андраде, Олег Федор ( Александр Филиппов 69' ), Руслан Бабенко ( Mykola Haiduchyk 69' ), Александр Андриевский ( Максим Брагару 57' ), Богдан Михайличенко, Игорь Краснопир Жёлтые карточки: Томас Делейни 66' — Александр Назаренко 30' Красная карточка: Дзюнносукэ Судзуки 47' (Копенгаген)

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 11 30 Владение мячом 70 2 Угловые удары 14 1 Офсайды 0 6 Фолы 12

«Копенгаген» выиграл противостояние с общим счетом 5:3 и вышел в следующий раунд, «Полесье» завершило выступление в еврокубках.