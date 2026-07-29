Датский «Копенгаген» одержал уверенную победу над украинским «Полесьем» в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 2:1.
Голами в составе победителей отметились Мохамед Эльюнусси (27') с пенальти и Роберт (61'). Хозяева остались в меньшинстве после удаления Юнносуке Судзуки на 46-й минуте встречи.
Единственный мяч у гостей забил Николай Гайдучик на 90+3-й минуте.
Результат матча
КопенгагенКопенгаген2:0ПолесьеЖитомир
1:0 Мохамед Эльюнуссип 27' пен. 2:0 Роберт Силва 61'
Копенгаген: Доминик Котарски, Феликс Беймо, Дзюнносукэ Судзуки, Маркос Лопес, Алекс Краль, Уильям Клем (Мунаше Гарананга 53'), Томас Делейни (Биргер Мелинг 77'), Мадс Эмиль Мадсен, Мохамед Эльюнуссип, Роберт Силва (Джордан Ларссон 88'), Андреас Корнелиус
Полесье: Георгий Бущан, Борис Крушинский, Сергей Чоботенко, Георгий Майсурадзе (Владислав Велетень 74'), Александр Назаренко (Линдон Эмерллаху 57'), Леандру Андраде, Олег Федор (Александр Филиппов 69'), Руслан Бабенко (Mykola Haiduchyk 69'), Александр Андриевский (Максим Брагару 57'), Богдан Михайличенко, Игорь Краснопир
Жёлтые карточки: Томас Делейни 66' — Александр Назаренко 30'
Красная карточка: Дзюнносукэ Судзуки 47' (Копенгаген)
«Копенгаген» выиграл противостояние с общим счетом 5:3 и вышел в следующий раунд, «Полесье» завершило выступление в еврокубках.