Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко обозначил требования по зарплате при возможном переходе в «Ривер Плейт».

Эсекьель Барко globallookpress.com

Как сообщает журналист Ренцо Пантич на своей странице в соцсети, Барко хочет получать в «Ривер Плейт» 3,5 млн евро в год. По этой причине аргентинский клуб приостановил переговоры.

Если «Ривер Плейт» согласится на требования Барко, то футболист станет самым высокооплачиваемым в команде, опередив чемпиона мира Николаса Отаменди.

Ранее Барко признали лучшим футболистом РПЛ по итогам первого тура. Полузащитник отметился голевой передачей в матче против «Родины» (3:0).