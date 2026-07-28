Барко пополнил состав «Спартака» летом 2024-го года. В минувшем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.

«Спартак» безжалостно встретил «Родину» в РПЛ: Карседо мощно начал первый полноценный сезон в Москве

Второе место в голосовании за звание лучшего игрока первого тура занял защитник ЦСКА Данил Круговой . Тройку лидеров замкнул нападающий «Краснодара» Хуан Боселли .

Напомним, что «Спартак» разгромил «Родину» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ. Барко провел на поле всю встречу и отметился голевой передачей.

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