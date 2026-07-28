Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан лучшим игроком первого тура российской Премьер-лиги.
Напомним, что «Спартак» разгромил «Родину» (3:0) в матче 1-го тура РПЛ. Барко провел на поле всю встречу и отметился голевой передачей.
Второе место в голосовании за звание лучшего игрока первого тура занял защитник ЦСКА Данил Круговой. Тройку лидеров замкнул нападающий «Краснодара» Хуан Боселли.
Барко пополнил состав «Спартака» летом 2024-го года. В минувшем сезоне полузащитник провел за «красно-белых» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 7 голевых передач.