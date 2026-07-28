«Рига» обыграла «Вардар» (5:2 ДВ) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В основное время гости забили 2 гола. Отличились Давид Бабунский на 17-й минуте и Азер Омерагич на 66-й минуте.

«Рига» отметилась одним голом в основное время благодаря точному удару Абдулрахмана Тайво на 87-й минуте.

В дополнительном времени хозяева поля забили 4 безответных гола — Раки Ауани на 92-й минуте, Яго Сикейра на 105-й минуте, Режиналдо Рамирес на 109-й и Кайо на 117-й минуте.

Результат матча Рига Рига 5:2 Вардар Лига конференций. Квалификация 0:1 Дориан Бабунски 17' 0:2 Азер Омерагич 66' 1:2 Меисса Диоп 87' 2:2 Раки Ауани 92' 3:2 Яго Сикейра 105' 4:2 Режиналдо Рамирес 109' 5:2 Кайо 117' Рига: Френк Орол, Райвис Юрковскис ( Максим Тонишев 91' ), Пауло Эдуардо, Баба Муса, Андрес Саласар ( Меисса Диоп 76' ), Орландо Гало ( Режиналдо Рамирес 65' ), Яго Сикейра, Ахмед Анкра, Раки Ауани ( Карл Гамени Вассом 112' ), Меисса Диоп ( Кайо 46' ), Мухаммед Бадамоси ( Антон Черномордый 99' ) Вардар: Давор Талеский, Михаил Маневски ( Филип Цветковски 91' ), Мислав Матич, Филип Найдовски, Георгийе Янкулов, Жерсон Родригес, Мигел Пирес ( Дарко Велковски 22' ), Диего Кастаньеда ( Филип Дурански 83' ), Дориан Бабунски ( Димитр Данев 99' ), Азер Омерагич ( Горан Закарич 69' ), Ян Пулейо ( Димитар Тодоровски 99' ) Жёлтые карточки: Баба Муса 56', Раки Ауани 92' — Дарко Велковски 105+6' Красная карточка: Филип Найдовски 19' (Вардар)

Статистика матча 16 Удары в створ 4 30 Удары мимо 5 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 2 4 Офсайды 0 13 Фолы 12

По сумме двух встреч «Рига» (3:2, 5:2 ДВ) обыграла «Вардар» и пробилась в следующий раунд квалификации Лиги конференций.