«Рига» обыграла «Вардар» (5:2 ДВ) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
В основное время гости забили 2 гола. Отличились Давид Бабунский на 17-й минуте и Азер Омерагич на 66-й минуте.
«Рига» отметилась одним голом в основное время благодаря точному удару Абдулрахмана Тайво на 87-й минуте.
В дополнительном времени хозяева поля забили 4 безответных гола — Раки Ауани на 92-й минуте, Яго Сикейра на 105-й минуте, Режиналдо Рамирес на 109-й и Кайо на 117-й минуте.
Результат матча
РигаРига5:2ВардарЛига конференций. Квалификация
0:1 Дориан Бабунски 17' 0:2 Азер Омерагич 66' 1:2 Меисса Диоп 87' 2:2 Раки Ауани 92' 3:2 Яго Сикейра 105' 4:2 Режиналдо Рамирес 109' 5:2 Кайо 117'
Рига: Френк Орол, Райвис Юрковскис (Максим Тонишев 91'), Пауло Эдуардо, Баба Муса, Андрес Саласар (Меисса Диоп 76'), Орландо Гало (Режиналдо Рамирес 65'), Яго Сикейра, Ахмед Анкра, Раки Ауани (Карл Гамени Вассом 112'), Меисса Диоп (Кайо 46'), Мухаммед Бадамоси (Антон Черномордый 99')
Вардар: Давор Талеский, Михаил Маневски (Филип Цветковски 91'), Мислав Матич, Филип Найдовски, Георгийе Янкулов, Жерсон Родригес, Мигел Пирес (Дарко Велковски 22'), Диего Кастаньеда (Филип Дурански 83'), Дориан Бабунски (Димитр Данев 99'), Азер Омерагич (Горан Закарич 69'), Ян Пулейо (Димитар Тодоровски 99')
Жёлтые карточки: Баба Муса 56', Раки Ауани 92' — Дарко Велковски 105+6'
Красная карточка: Филип Найдовски 19' (Вардар)
По сумме двух встреч «Рига» (3:2, 5:2 ДВ) обыграла «Вардар» и пробилась в следующий раунд квалификации Лиги конференций.