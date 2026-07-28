Махачкалинский «Анжи» завершил выступление в Кубке России, крупно уступив на своем поле «Нефтянику» из Избербаша со счетом 1:5.

Гости захватили лидерство в первом тайме благодаря точным ударам Шахбана Магомедова на 16-й минуте и Асилдера Темирсултанова на 39-й минуте, после чего форвард хозяев Арсен Вагидов оперативно отыграл один мяч.

Во второй половине встречи игроки «Нефтяника» окончательно сняли вопросы о победителе. На 75-й минуте Гаирбег Манапов укрепил преимущество гостей, а спустя две минуты ситуация для махачкалинцев усугубилась удалением защитника Марата Идрисова. Получив численное большинство, клуб из Избербаша довел счет до разгромного, забив еще два мяча в компенсированное арбитром время.