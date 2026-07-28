Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о переходе голкипера Максима Бориско из «Балтики» в стан армейского клуба.

Максим Бориско стал игроком ЦСКА globallookpress.com

«Когда Игорь Акинфеев восстановится после травмы, он будет первым номером в ЦСКА. Есть Слава Тороп, который в отсутствие капитана не даёт поводов усомниться в своей надёжности. В ЦСКА посчитали, что нужен ещё один опытный вратарь, который усилит конкуренцию.

Прошлый сезон Бориско провёл здорово, был одним из лучших вратарей России. Но переход в ЦСКА — другой уровень, для него всё будет заново. В Москве он не будет первым номером. Посмотрим, насколько он готов выиграть конкуренцию у Торопа.

У армейцев создаётся мощная вратарская бригада. Плюс молодые ребята на подходе. Даже если в составе несколько топовых голкиперов, играть всё равно будет один. Мало кто ротирует вратарей после ошибок на постоянной основе.

Для Бориско переход в ЦСКА — шаг вперёд? Конечно, это шаг вперёд в карьере. Как бы ни выступала "Балтика" в прошлом сезоне, Бориско наиграл на повышение в классе. И оно воплотилось в подписании контракта с ЦСКА», — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА подписал контракт с Бориско до лета 2029-го года с опцией автоматического продления соглашения еще на один сезон.