Московский ЦСКА официально объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний российский вратарь заключил с «армейцами» трехлетний контракт.

Максим Бориско globallookpress.com

В минувшем сезоне-2025/2026 Бориско являлся основным стражем ворот калининградцев, приняв участие в 23 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. На этом отрезке голкипер продемонстрировал качественную игру, пропустив всего 11 мячей и записав на свой счет 14 «сухих» поединков.

Примечательно, что переход состоялся сразу после очного противостояния команд в стартовом туре РПЛ сезона-2026/27. В матче открытия чемпионата ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над «Балтикой» со счетом 2:1, причем Бориско отыграл всю встречу в стартовом составе гостей.