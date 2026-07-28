«Дрита» одержала победу над «Флорианой» (2:1 ДВ) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
В основное время команды обменялись голами. У гостей отличился Пол Мбонг на 40-й минуте.
«Дрита» смогла сравнять счет на 88-й минуте благодаря голу Йорго Пелумби.
Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались хозяева. На 91-й минуте игрок «Флорианы» Кауан забил гол в свои ворота.
Результат матча
ДритаГнилане2:1ФлорианаЛига конференций. Квалификация
0:1 Пол Мбонг 40' 1:1 Йорго Пелумби 88'
Дрита: Фатон Малоку, Бесник Красники, Йорго Пелумби, Блертон Шейи, Хайдин Салиху (Уильям Батен 60'), Весель Лимай (Алтин Бютючи 60'), Альберт Дабигай, Лиридон Балай (Арб Манай 46'), Кристаль Абазай (Радди Овука 60'), Блерим Красники (Kemehlo Nguena 108'), Игбал Яшари (Рон Броя 87')
Флориана: Данстан Велла (Chapi Romano 67'), Майлз Бирман, Амар Дрина, Оуэн Спитери, Федерико Варела, Пол Мбонг (Роберт Мурич 67'), Kenan Derivisagic (Карло Заммит Лонарделли 90'), Tomislav Gudelj (Закари Скерри 81'), Alen Kurtalic, Kauan, Guilherme Cioletti
Жёлтые карточки: Игбал Яшари 33', Лиридон Балай 35', Уильям Батен 69', Йорго Пелумби 82', Блертон Шейи 90', Альберт Дабигай 93', Арб Манай 95' — Майлз Бирман 14', Амар Дрина 52', Kenan Derivisagic 84'
По итогам этого противостояния «Дрита» по сумме двух встреч (1:1, 2:1 ДВ) обыграла «Флориану» и пробилась в следующий раунд квалификации Лиги конференций.