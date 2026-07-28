«Дрита» одержала победу над «Флорианой» (2:1 ДВ) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

В основное время команды обменялись голами. У гостей отличился Пол Мбонг на 40-й минуте.

«Дрита» смогла сравнять счет на 88-й минуте благодаря голу Йорго Пелумби.

Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказались хозяева. На 91-й минуте игрок «Флорианы» Кауан забил гол в свои ворота.

Результат матча Дрита Гнилане 2:1 Флориана Лига конференций. Квалификация 0:1 Пол Мбонг 40' 1:1 Йорго Пелумби 88' Дрита: Фатон Малоку, Бесник Красники, Йорго Пелумби, Блертон Шейи, Хайдин Салиху ( Уильям Батен 60' ), Весель Лимай ( Алтин Бютючи 60' ), Альберт Дабигай, Лиридон Балай ( Арб Манай 46' ), Кристаль Абазай ( Радди Овука 60' ), Блерим Красники ( Kemehlo Nguena 108' ), Игбал Яшари ( Рон Броя 87' ) Флориана: Данстан Велла ( Chapi Romano 67' ), Майлз Бирман, Амар Дрина, Оуэн Спитери, Федерико Варела, Пол Мбонг ( Роберт Мурич 67' ), Kenan Derivisagic ( Карло Заммит Лонарделли 90' ), Tomislav Gudelj ( Закари Скерри 81' ), Alen Kurtalic, Kauan, Guilherme Cioletti Жёлтые карточки: Игбал Яшари 33', Лиридон Балай 35', Уильям Батен 69', Йорго Пелумби 82', Блертон Шейи 90', Альберт Дабигай 93', Арб Манай 95' — Майлз Бирман 14', Амар Дрина 52', Kenan Derivisagic 84'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 7 Удары мимо 3 51 Владение мячом 49 5 Угловые удары 3 5 Офсайды 0 20 Фолы 16

По итогам этого противостояния «Дрита» по сумме двух встреч (1:1, 2:1 ДВ) обыграла «Флориану» и пробилась в следующий раунд квалификации Лиги конференций.