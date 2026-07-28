Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Судя по игре, они физически слабо выглядели, потому что везде опаздывали. Практически во всех единоборствах на такт впереди были игроки "Ахмата".

Общее состояние какое-то пока непонятное? С другой стороны, когда у тебя в автомобиле нет двигателя, переднего и заднего колеса, только сумасшедший остаётся на месте водителя», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В следующем поединке РПЛ «Локомотив» сыграет против махачкалинского «Динамо» 1-го августа.