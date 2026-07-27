Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о перспективах «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Краснодар в порядке. Они вышли уверенно. Кривцов забил сказочный гол, разыграли в одно касание. Таких комбинаций в одно касание возле штрафной они провели несколько.

У "Краснодара" всё будет хорошо. Да, Сперцян и Кордоба были определяющими игроками этой команды, но и без них "Краснодар" обыграл добротного соперника. Кордоба — лидер, он ещё вернётся, и команда станет сильнее», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Напомним, что в 1-м туре РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» в Казани со счетом 3:1. В следующем поединке «быки» сыграют против «Факела» 2-го августа.